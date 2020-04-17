За плевки на улицах в Индии будут сажать в тюрьму

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В условиях сложной эпидемиологической ситуации в отношении жителей Индии, которые плюют на улицах, отныне могут быть применены жесткие меры воздействия - от штрафа до тюремного заключения сроком на один год, пишет Times of India.

Это стало возможным после того, как правительство премьера Нарендры Моди внесло изменения в список правонарушений, подпадающих под действие Закона о действиях в условиях бедствий.

"Вирус переносится капельным путем, поэтому в нынешней ситуации плевать на улицах опасно, в силу чего необходимо ввести серьезные меры", - прокомментировали это решение в правительстве страны

Между тем, СМИ напоминают, что недавно в Индии были отмечены несколько инцидентов, когда зараженные коронавирусом намеренно плевали в работников органов здравоохранения.

Согласно имеющимся данным, в Индии в настоящий момент насчитывается около 13,5 тыс. инфицированных коронавирусом, около 450 пациентов скончались.