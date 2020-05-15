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США отправят аппараты ИВЛ в Индию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США направят с Индию в качестве гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Я с гордостью объявляю о том, что Соединенные Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!" – написал президент США в своем твиттере.

Детали об объемах и сроках оказания гуманитарной помощи пока не приводятся.

Власти Индии приняли решение, начиная с 4 мая, еще на две недели продлить режим изоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 и истекавший 3 мая.

По состоянию на 15 мая в Индии с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано более 85 тысяч случаев заражения COVID-19, более 2,5 тысячи заразившихся скончались.

В апреле правительство Индии решило ужесточить наказание за плевки на улице, чтобы противодействовать распространению инфекции. Нарушителей могут лишить свободы на срок до одного года.

США Индия коронавирус COVID-19

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