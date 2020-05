США отправят аппараты ИВЛ в Индию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США направят с Индию в качестве гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Я с гордостью объявляю о том, что Соединенные Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!" – написал президент США в своем твиттере.

I am proud to announce that the United States will donate ventilators to our friends in India. We stand with India and @narendramodi during this pandemic. We"re also cooperating on vaccine development. Together we will beat the invisible enemy!