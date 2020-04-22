Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до 22 мая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации Грузии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлило введенные ранее на период до 10 мая ограничения на выполнение регулярных авиарейсов до 22 мая включительно.

По информации ведомства, данное решение было принято после того, как парламент Грузии в среду утвердил декрет президента о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении агентства отмечается, что установленная дата - 22 мая - может быть изменена в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Решением межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19, с 21 марта полностью было приостановлено регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным грузинского минздрава, в стране официально зафиксировано 416 зараженных коронавирусом COVID-19, из них скончались пятеро, 107 человек вылечились. В стационарах находятся 573 пациента, в режиме карантина - 5 148 человек.