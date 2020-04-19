В Великобритании за сутки скончались 596 пациентов с коронавирусом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на воскресенье, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 120 тыс. 067 человек, увеличившись по сравнению с субботой на 5 тыс. 850, сообщило министерство здравоохранения страны.

За сутки скончались 596 человек. Всего в Великобритании умерли 16 тыс. 060 человек с коронавирусом.

В начале апреля королева Великобритании Елизавета II обратилась к британцам и напомнила им о самодисциплине во время пандемии.

Правительство страны, в частности, рекомендовало гражданам не выходить из дома, если им не нужно на работу, в магазин или в поликлинику.