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Турецкие дипломаты не стали комментировать данные об отсрочке развертывания С-400 из-за COVID

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Турции не комментируют информацию о том, что Турция отложила развертывание систем С-400 из-за коронавируса.

"Мы традиционно не комментируем проблематику, связанную с С-400", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии в ответ на соответствующий запрос.

Ранее в западных СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника появилась информация о том, что развертывание российских систем С-400 было отложено из-за вспышки коронавируса, но власти не намерены отменять эти планы из-за угроз санкций США.

Турция сама решит, когда ставить С-400 на боевое дежурство, заявил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция С-400 коронавирус Россия

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