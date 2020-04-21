Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну из-за пандемии коронавируса.

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал он в твиттере во вторник.

При этом Трамп не уточнил, как долго продлится приостановка или когда решение вступит в силу. Кроме того, неясно, сообщал ли президент США лидерам других стран о своем намерении, прежде чем заявить о нем в соцсетях.

Приостановка всей иммиграции послужит продлением ограничений на поездки, которые администрация Трампа уже ввела в отношении большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.

Американский лидер провел большую часть своего президентства, настаивая на ограничении иммиграции в США. Одним из главных обещаний его предвыборной кампании в 2016 году было строительство стены на границе с Мексикой.