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В Нидерландах разрешили эвтаназию для пациентов с прогрессирующей деменцией

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов во вторник вынес решение, дающее врачам право проводить эвтаназию при прогрессирующей деменции у пациента.

Согласно законодательству Нидерландов, эвтаназия возможна в случае невыносимых страданий пациента и при условии, что он составил соответствующее заявление с указанием, при каких условиях процедура должна быть проведена. Обычно врачу достаточно проконсультироваться с одним независимым специалистом перед исполнением воли пациента, однако в случае с деменцией Верховный суд считает необходимым получить заключение двоих экспертов.

Как сообщает агентство Associted Press, вердикт легализует практику, которая ранее уже применялась. Так, в прошлом году судом был оправдан врач, который в 2016 году провел процедуру эвтаназии для 74-летней женщины. Сторона обвинения настаивала на том, что умершая могла изменить свое решение с того момента, как она изложила свою волю на бумаге.

Верховный суд подчеркивает, что оправдательный приговор для врача соответствует закону.

Associated Press отмечает, что эвтаназия при тяжелых формах деменции - редкое для Нидерландов явление. С момента легализации добровольного ухода из жизни в 2002 году таких случаев было меньше 20.

Нидерланды

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