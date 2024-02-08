Конституционный суд Эквадора разрешил эвтаназию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Эквадора не нашел аргументов для того, чтобы отказать Паоле Рольдан, которая через адвокатов добивалась возможности добровольного ухода из жизни в связи с тяжелым заболеванием, пишет El Universo.

Один из ее адвокатов заявил, что таким образом Конституционный суд фактически признал возможность проведения в стране эвтаназии в отношении больных в терминальной стадии.

До нынешнего вердикта суда в соответствии с Уголовным кодексом Эквадора эвтаназия приравнивалась к убийству и каралась сроками тюремного заключения от десяти до 13 лет.

Рольдан, страдающая боковым амиотрофическим склерозом - болезнью, которая постепенно приводит к параличу мышц и смерти, длительное время добивалась от властей Эквадора декриминализации эвтаназии.