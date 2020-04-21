Лавров заявил, что США уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве считают, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды, мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов, и с американцами, и с другими членами НАТО, другими участниками Договора об открытом небе", - сказал Лавров, выступая по видеоконференции в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Он отметил, что реакция РФ "на готовящееся или потенциальное, эвентуальное решение Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать". "И, конечно же, мы будем смотреть на то, последует ли кто-то из натовских союзников за Вашингтоном", - сказал министр.

По словам Лаврова, "от этого будет зависеть вот та самая добавленная стоимость, которую сейчас Договор имеет, но насколько она будет сохраняться в свете американских планов, мы должны будем просто посмотреть".

Он высказал сомнение, что за США последуют другие страны. "Мне кажется, европейцы понимают, что Договор имеет добавленную стоимость как инструмент доверия, инструмент предсказуемости, транспарантности, и мы его в качестве такового рассматриваем", - сказал глава МИД РФ.

Договор по открытому небу и планы Вашингтона

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОНа, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации Дональда Трампа прекратить участие США в ДОН.

На следующий день демократы в Конгрессе призвали администрацию США отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из договора.

В ноябре 2019 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не будет выходить из ДОНа, если на такой шаг пойдут Штаты. При этом, как отмечал Рябков, Москва не уверена, что Вашингтон в самом деле намерен покинуть соглашение.