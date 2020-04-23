ЕС одобрил программы посткризисной поддержки экономики на 540 млрд евро

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили "дорожную карту" экономического восстановления ЕС после кризиса COVID-19, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Она определяет четыре приоритетных сектора действий. Это полностью функционирующий единый рынок. Беспрецедентные усилия в области инвестиций. Глобальные действия (против коронавируса). Хорошо функционирующая система управления", - сказал Мишель на пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе после завершения виртуального саммита ЕС.

Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

"Мы просили, чтобы этот пакет мог работать с 1 июня 2020 года", - подчеркнул глава Евросовета.