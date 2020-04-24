Украина отказалась передать родственникам праха советского разведчика Кузнецова

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам. Такое решение было принято в пятницу на заседании горисполкома.

Как заявил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, в министерстве культуры посчитали, что передача останков Кузнецова представителям "государства-агрессора" является нежелательным и преждевременным, а в СБУ - что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.

Николай Кузнецов - советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик и партизан, лично ликвидировавший несколько генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.

Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.