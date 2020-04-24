Трамп объяснил, что с сарказмом говорил о лечении коронавируса светом и теплом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения нового типа коронавируса, пишет в пятницу The Hill.

"Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет", - сказал Трамп.

В четверг президент США во время ежедневной пресс-конференции в Белом доме предположил, что свет и тепло можно использовать для лечения людей с коронавирусом. Трамп обратился к координатору Белого дома по борьбе с коронавирусом доктору Деборе Биркс, чтобы она "переговорила с врачами и выяснила, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения (коронавируса COVID-19 - ИФ)".

Американский лидер также предложил проверить, существует ли возможность "поставлять свет внутрь человека", например, через кожу или другим способом. Идея Трампа вызвала неоднозначную реакцию у журналистов, присутствовавших на пресс-конференции.

Есть исследования, подтверждающие, что вирусы в принципе быстрее гибнут на солнечном свете. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти. К тому же после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма.