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Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Астероид 1998 OR2, считающийся потенциально опасным объектом, пролетит 29 апреля на расстоянии около 6,3 млн км от Земли, негативных последствий от него не будет, сообщил старший преподаватель кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко.

"Для того, чтобы объект считался потенциально опасным, должно быть выполнено два критерия. Первый - это размеры. Его размер несколько километров. Это один из самых крупных, если не самый крупный потенциально опасный объект, и в случае столкновения с таким, это, конечно, глобальная катастрофа, которая с большой долей вероятности тот самый конец света может нам организовать", - сказал Скрипниченко на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Вторым критерием является расстояние, на котором астероид пройдет от Земли. С астрономической точки зрения расстояние в несколько миллионов километров является небольшим.

"Тут как в бильярде: если неправильно посчитаешь скорость или угол, траектория окажется не такой, как ожидаешь. (...) В случае с объектом, который послезавтра будет сближаться, точность определения его орбиты достаточно велика, надежна, поэтому столкновительных траекторий у него нет", - отметил Скрипниченко.

Он добавил, что еще раз данный астероид должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах.

Астероид 1998 OR2 был открыт 24 июля 1998 года астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр может составлять от 2 до 4 км.

Павел Скрипниченко 1998 OR2

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