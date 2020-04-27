Израильтяне с 3 мая смогут путешествовать по своей стране

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Часть отелей Израиля с 3 мая получат возможность принимать туристов, пока только граждан своей страны, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте министерства туризма Израиля в России и странах СНГ.

"Сегодня в Израиле состоялось совещание во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, на котором обсуждался вопрос о восстановлении туризма. По его итогам было одобрено предложение министра туризма Израиля Ярива Левина о постепенном возвращении туристической индустрии к работе. Так, было принято решение, что 3 мая вновь начнут принимать гостей цимеры - небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа", - сообщили в департаменте.

На совещании было решено, что в ближайшие дни вместе с Минздравом Израиля будет разработан специальный стандарт "Фиолетовый знак", подтверждающий возможность работы отелей и номеров в период пандемии коронавирвуса.

Как подчеркнул по итогам встречи Левин, это радостное известие для многих тысяч владельцев бизнеса и работников туристической отрасли, для которой впервые после начала кризиса установили конкретную дату возвращения к работе. Дальнейший шаги правительства по восстановлению деятельности в сфере туризма будут зависеть от эпидемиологической ситуации.