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В Японии усомнились в проведении Олимпиады в Токио без вакцины от COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году будет сложно, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против COVID-19, заявил глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

"Я не говорю, должна или не должна Япония принимать Олимпийские игры. Я говорю, что будет трудно это сделать", - сказал он журналистам на брифинге.

Чиновник также призвал японские власти обеспечить наращивание тестирования на предмет обнаружения коронавируса, без чего невозможно точно обозначить тенденцию к снижению числа инфицированных.

Токийские Олимпийские игры должны были состоятся в 2020 году, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Японии по состоянию на вечер минувшего понедельника насчитывалось 14 тыс. 153 случая заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.

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