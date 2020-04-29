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Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека убиты в городе Гавар, в 90 км к северо-востоку от столицы Армении поздно вечером во вторник.

Как сообщают местные СМИ, сначала в результате перестрелки в Гаваре были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы.

Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян.

Больница была взята под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых - следователя военной полиции - и совершили самосуд.

По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек.

"Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать", - отмечают местные СМИ.

В полиции пока не комментируют информацию об убийстве, совершенном в присутствии начальника полиции Армении и многочисленных полицейских.

В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".

Гавар Армения

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