В Ионическом море пропал вертолет, участвовавший в учениях НАТО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет, участвовавший в учениях НАТО, пропал в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония, сообщил в среду греческий телеканал ERT.

По его данным, вертолет пропал с экранов радаров, когда находился в воздушном пространстве Италии.

Поиски вертолета ведут фрегаты ВМС Италии и Турции.

Телеканал отмечает, что Италия пока не запрашивала помощи Греции.

О модели вертолета и о том, сколько человек находились на его борту, не сообщается.