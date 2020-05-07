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Выборы президента в Белоруссии пройдут в промежуток с 9 по 30 августа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии предложит депутатам несколько вариантов даты президентских выборов, но в любом случае выборы состоятся не раньше 9 августа, сообщила "Интерфаксу" в четверг председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"В любом случае это будет август, не раньше 9 августа", - сказала Ермошина.

В соответствии с законодательством, выборы президента Белоруссии назначаются палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий действующего президента.

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Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко в понедельник во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками. Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей составила 86,75 %. Победил Лукашенко, набрав 83,5% голосов. Он остается президентом Белоруссии с 1994 года.

Белоруссия

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