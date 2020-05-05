Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки во Франции среди зараженных коронавирусом умерли 330 человек, всего с начала эпидемии зафиксирован 25 531 летальный исход, сообщила во вторник Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 24775 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 773 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 3430 тяжелобольных, на 266 меньше, чем накануне.

За время эпидемии из больниц выписались 52736 вылечившихся пациентов.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 132967 случаев.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телевизионным каналам в преддверии ожидаемого 11 мая начала выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией COVID-19, объявил новый этап борьбы против коронавируса.

"Нам пришлось принять решение об этой беспрецедентной изоляции. Теперь открывается новый этап, на котором мы должны продолжать борьбу с эпидемией, сохраняя при этом жизнь свободной нации", - сказал Макрон.

Он призвал к коллективной ответственности исполнительную власть, выборных представителей, руководителей предприятий и граждан, чтобы не допустить после изоляции выхода эпидемии из-под контроля.

"Мы должны быть очень осторожны, потому что не хотим вернуться назад, (...) надо стремиться устоять при помощи сдерживающих действий, коллективной воспитанности и чувства ответственности", - объяснил французский президент.