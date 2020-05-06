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На Украине построят хранилище для продуктов переработки в РФ отработавшего ядерного топлива

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения радиоактивных отходов, которые будут возвращаться на Украину из РФ после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) украинских АЭС, сообщило ведомство в фейсбуке.

Хранилище, которое согласно генеральному плану будет построено на комплексе производств "Вектор", позволит гарантировать радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока эксплуатации объекта - до 100 лет, говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка документации для объявления тендера.

ГАЗО напомнило, что Украина должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы после переработки на территории России отработавшего ядерного топлива украинских АЭС, как того требует соглашение между украинским и российским правительствами о научно-техническом сотрудничестве в отрасли атомной энергетики от 14 января 1993 года.

Украина Россия

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