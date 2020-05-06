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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
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В Испании зафиксировали положительную динамику в борьбе с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Большинство летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приходится в Испании на Каталонию и регион Мадрида, сообщил в среду журналистам представитель Координационного центра скорой помощи Фернандо Симон.

Однако в целом, по его словам, в стране наблюдается положительная динамика. Так, на Канарских островах и в Мелилье за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, меньше десяти случаев было выявлено в Наварре и Риохе, власти восьми автономных сообществ сообщили о том, что новых госпитализаций у них не было.

Пандемия коронавируса

В среду также стало известно, что испанский премьер Педро Санчес в ходе выступления в парламенте высказался против резкого выхода страны из режима изоляции, введенного из-за угрозы коронавируса.

"Игнорировать риски эпидемии и очень быстро отменить режим чрезвычайной ситуации было бы абсолютно неверно, это (было бы - ИФ) тотальной непростительной ошибкой", - приводят слова премьера европейские СМИ.

СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали на фоне планов премьера вновь продлить режим чрезвычайного положения, впервые введенный 14 марта и с тех пор трижды продлевавшийся.

Однако основная испанская оппозиционная партия - Народная партия - ранее на этой неделе объявила, что не будет поддерживать продление режима ЧС. Тем не менее, указывают СМИ, правительство должно иметь достаточно поддержки в парламенте для одобрения этих мер.

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции. Жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

С момента начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 247,1 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки.

Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.

Испания Фернандо Симон Педро Санчес коронавирус

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