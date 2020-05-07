Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили борьбу против коронавирусаа, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - написал в четверг в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе России", - указал он.