Трамп заявил Путину о необходимости вовлечь КНР в договоренности по контролю над оружием

Президент США также призвал избежать "дорогостоящей гонки вооружений"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира, размещенном в твиттере.

"Оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", - добавил он.

В марте Трамп говорил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями. Американский лидер заявлял тогда, что его инициатива позволит странам "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".