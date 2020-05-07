Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Трамп заявил Путину о необходимости вовлечь КНР в договоренности по контролю над оружием

Президент США также призвал избежать "дорогостоящей гонки вооружений"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг российскому коллеге Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира, размещенном в твиттере.

"Оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", - добавил он.

В марте Трамп говорил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями. Американский лидер заявлял тогда, что его инициатива позволит странам "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

Дональд Трамп США Владимир Путин Китай

Новости по теме

Новости

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Китай отреагировал на сравнение коронавируса с Перл-Харбором и терактами 9/11

В Китае начали расследование случая с вибрирующим 16-километровым мостом

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана

Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана

За сутки в КНР выявлены два "импортированных" случая COVID-19

Трамп наложил вето на резолюцию с запретом применять силу против Ирана

Участники военных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие

Группа Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Группа Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');