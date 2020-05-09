Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 938 064+92 346

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 274 917 человек, увеличившись за сутки на 5 333, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Хроника коронавируса. Май.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 939 119 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 92 170 случаев заражения.

Полностью излечились более 1,32 млн человек.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 012 857 заразившихся CОVID-19 и 276 216 жертв инфекции.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 283 929 (77 180 скончавшихся), Испании - 222 857 (26 299), Италии - 217 185 (30 201), Великобритании - 212 629 (31 16), Франции - 176 202 (26 233), Германии - 170 588 (7 510), Бразилии - 146 894 (10 107), Турции - 135 569 (3 689), Иране - 104 691 (6 541).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 пятницы выявлено 187 895 больных и 1 723 случая летального исхода, выздоровели 26 608 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на пятом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Джонсон пригласил Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса

На побережье Испании начали открываться первые отели

На побережье Испании начали открываться первые отели

Первый самолет с помогавшими бороться с COVID российскими военными покинул Италию

Пекин заявил, что ВОЗ должна расследовать происхождение коронавируса после пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');