Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 274 917 человек, увеличившись за сутки на 5 333, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 939 119 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 92 170 случаев заражения.

Полностью излечились более 1,32 млн человек.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 012 857 заразившихся CОVID-19 и 276 216 жертв инфекции.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 283 929 (77 180 скончавшихся), Испании - 222 857 (26 299), Италии - 217 185 (30 201), Великобритании - 212 629 (31 16), Франции - 176 202 (26 233), Германии - 170 588 (7 510), Бразилии - 146 894 (10 107), Турции - 135 569 (3 689), Иране - 104 691 (6 541).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 пятницы выявлено 187 895 больных и 1 723 случая летального исхода, выздоровели 26 608 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на пятом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.