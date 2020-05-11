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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,1 млн человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени понедельника насчитывалось 4 102 955 больных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 282 719 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса

По его данным, за сутки число жертв заболевания выросло на 3 398, суточный прирост заболевших составил 78 634 человек.

Излечились более 1,4 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 329 791 (79 528 скончавшихся), Испании - 224 350 (26 621), Великобритании - 220 449 (31 930), Италии - 219 070 (30 560), Франции - 177 094 (26 383), Германии - 171 657 (7 569), Бразилии - 162 тыс.699 (11 123), Турции - 138 115 (3 789), Иране - 107 603 (6 640).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
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