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ЕС напомнил об условиях перед началом переговоров о "безвизе" с Восточным партнерством

Для либерализации визового режима важно постоянное выполнение контрольных показателей, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз предупредил, что начнет переговоры о безвизовом режиме со странами Восточного партнерства, которые его еще не имеют, только при выполнении определенных условий.

В принятом в понедельник постановлении Совета ЕС о политике Восточного партнерства также выражена обеспокоенность большим числом заявок о предоставлении убежища в ЕС от граждан некоторых стран-партнеров.

Безвизовым режимом для краткосрочных поездок в ЕС пользуются граждане трех из шести стран-членов Восточного партнерства: Грузии, Молдавии и Украины. Гражданам Армении, Азербайджана и Белоруссии требуются визы.

Совет подчеркивает, что для успешного выполнения существующих планов действий по либерализации визового режима важно постоянное выполнение контрольных показателей, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

"Возможность начать переговоры о либерализации визового режима с остальными странами (Восточного партнерства - ИФ), гражданам которых требуются визы для поездок в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия", - говорится в постановлении.

Эти условия, в частности, включают соблюдение существующего режима поездок, удовлетворительное выполнение соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Совет напоминает, что "большое число необоснованных заявок на предоставление убежища от граждан некоторых стран-партнеров вызывает обеспокоенность в странах-членах ЕС".

ЕС Грузия Украина Молдавия Армения Азербайджан Белоруссия

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