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В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Прием иммигрантов (из этих стран - ИФ) сократится, потому что экономическая активность в принимающих странах уменьшится. Снижение нефтяных доходов в странах, которые, прежде всего, производители нефти, создаст сложную ситуацию в их бюджетах. И речь не только о нефти, а в целом о природном сырье. Пострадает туризм", - сказал Боррель.

Встает вопрос о сокращении источников финансирования развивающихся стран, продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам, отвечая во вторник на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос о том, как отразится вытекающий из пандемии коронавируса экономический кризис на стабильности стран Северной Африки и Ближнего Востока.

"Все это, несомненно, создаст сначала экономические проблемы, а затем, возможно, политические. И это касается не только стран нашего ближайшего окружения. Такие проблемы встанут перед всей Африкой и Латинской Америкой. И, естественно, я очень обеспокоен событиями, которые могут произойти как следствие экономического кризиса, который будет сопровождать санитарный кризис, и также возможного наступления политического кризиса", - сказал глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель

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