За неделю в США было подано 2,981 млн новых заявок на пособие по безработице

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 9 мая, впервые за пособием по безработице обратились 2,981 млн человек, это на 195 000 меньше, чем неделей ранее, сообщило Минтруда.

По пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн.

Аналитки ожидали падения числа заявок на 669 000 с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Количество заявок на пособие безработице, поданных людьми, которые потеряли работу в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, продолжает постепенно уменьшаться при том, что власти штатов делают первые шаги к открытию экономики.

Недельное число заявок держится на уровне около 3 млн и выше уже в течение восьми недель.

Более 36 млн американцев подали заявки на получение пособия за последние два месяца. Из них 3 млн людей подали заявки в рамках федеральной программы поддержки безработных, принятой в условиях пандемии коронавируса.

Не все из людей, ранее обращавшихся за пособием, по-прежнему остаются без работы. Некоторые из них, задействованные в ключевых отраслях экономики, уже вернулись к работе, пишет MarketWatch.

По неофициальным данным, безработица в США уже составляет около 20% и может вновь увеличиться в мае.

Данные министерства труда за апрель указали на рост безработицы до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 млн.

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось третью неделю подряд - на 564 000, до 3,617 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличилось на 456 тыс. - до рекордных 22,833 млн с пересмотренных 22,377 млн на предыдущей неделе.