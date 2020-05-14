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За неделю в США было подано 2,981 млн новых заявок на пособие по безработице

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 9 мая, впервые за пособием по безработице обратились 2,981 млн человек, это на 195 000 меньше, чем неделей ранее, сообщило Минтруда.

Экономический кризис

По пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн.

Аналитки ожидали падения числа заявок на 669 000 с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Количество заявок на пособие безработице, поданных людьми, которые потеряли работу в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, продолжает постепенно уменьшаться при том, что власти штатов делают первые шаги к открытию экономики.

Недельное число заявок держится на уровне около 3 млн и выше уже в течение восьми недель.

Более 36 млн американцев подали заявки на получение пособия за последние два месяца. Из них 3 млн людей подали заявки в рамках федеральной программы поддержки безработных, принятой в условиях пандемии коронавируса.

Не все из людей, ранее обращавшихся за пособием, по-прежнему остаются без работы. Некоторые из них, задействованные в ключевых отраслях экономики, уже вернулись к работе, пишет MarketWatch.

По неофициальным данным, безработица в США уже составляет около 20% и может вновь увеличиться в мае.

Данные министерства труда за апрель указали на рост безработицы до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 млн.

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось третью неделю подряд - на 564 000, до 3,617 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличилось на 456 тыс. - до рекордных 22,833 млн с пересмотренных 22,377 млн на предыдущей неделе.

США Минтруда коронавирус

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