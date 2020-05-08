Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в экономике США в апреле сократилось на 20,5 млн, сообщило Министерство труда. Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.

Экономический кризис

Оба показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов.

Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trading Economics. По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

В марте, по пересмотренным данным, число рабочих мест снизилось на 870 000, а не на 701 000, как было объявлено ранее.

При этом в феврале, уровень безработицы в стране находился на минимуме за последние 50 лет - 3,5%.

"Это очень-очень сложная ситуация даже для компаний, которые росли рекордными темпами ранее, - отмечает экономист по трудоустройству на сайте ZipRecruiter Джулия Поллак. - Огромный вопрос, насколько долго это продлится".

В апреле потери рабочих мест в сфере здравоохранения составили 1,4 млн, гостиницы и рестораны сократили их число на 7,6 млн, розничные магазины - на 2,1 млн. Производственные предприятия уволили 1,33 млн сотрудников, строительные компании - почти 1 млн.

Количество рабочих мест в частном секторе упало на 19,52 млн, в государственном - на 980 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в апреле поднялась на $1,34 (на 4,7%) относительно предыдущего месяца - до $30,01. Это указывает на то, что увольнения затронули в основном работников с низкой зарплатой. По сравнению с апрелем 2019 года подъем составил 7,9%.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,2 часа с 34,1 часа в марте.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе упала до 60,2% с 62,7% в марте, что является самым низким показателем с января 1973 года.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера (индикатор U6), в прошлом месяце поднялся до 22,8% с 8,7% в марте. При этом в конце прошлого года данный показатель опускался до рекордного минимума в 6,7%.

Американцы против локдауна

14
Ленсинг, штат МичиганОлимпия, штат ВашингтонСиэтл, штат ВашингтонИндианаполис, штат ИндианаНью-ЙоркОстин, штат ТехасМадисон, штат Висконсинштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияФриско, штат ТехасАннаполис, штат Мэрилендштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияМадисон, штат Висконсин
Ленсинг, штат Мичиган
США Минтруда коронавирус

Новости по теме

Новости

На побережье Испании начали открываться первые отели

Первый самолет с помогавшими бороться с COVID российскими военными покинул Италию

Пекин заявил, что ВОЗ должна расследовать происхождение коронавируса после пандемии

Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

В Турции уже развернули некоторые элементы российских систем С-400

В Турции уже развернули некоторые элементы российских систем С-400

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

Число жертв COVID-19 в мире превысило 269 тыс. человек, заразились более 3,8 млн

Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию

Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро

WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');