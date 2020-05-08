Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в экономике США в апреле сократилось на 20,5 млн, сообщило Министерство труда. Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.

Оба показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов.

Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trading Economics. По данным The Wall Street Journal, предполагалось, что первый показатель составит 21,5 млн, второй - также 16%.

В марте, по пересмотренным данным, число рабочих мест снизилось на 870 000, а не на 701 000, как было объявлено ранее.

При этом в феврале, уровень безработицы в стране находился на минимуме за последние 50 лет - 3,5%.

"Это очень-очень сложная ситуация даже для компаний, которые росли рекордными темпами ранее, - отмечает экономист по трудоустройству на сайте ZipRecruiter Джулия Поллак. - Огромный вопрос, насколько долго это продлится".

В апреле потери рабочих мест в сфере здравоохранения составили 1,4 млн, гостиницы и рестораны сократили их число на 7,6 млн, розничные магазины - на 2,1 млн. Производственные предприятия уволили 1,33 млн сотрудников, строительные компании - почти 1 млн.

Количество рабочих мест в частном секторе упало на 19,52 млн, в государственном - на 980 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в апреле поднялась на $1,34 (на 4,7%) относительно предыдущего месяца - до $30,01. Это указывает на то, что увольнения затронули в основном работников с низкой зарплатой. По сравнению с апрелем 2019 года подъем составил 7,9%.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,2 часа с 34,1 часа в марте.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе упала до 60,2% с 62,7% в марте, что является самым низким показателем с января 1973 года.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера (индикатор U6), в прошлом месяце поднялся до 22,8% с 8,7% в марте. При этом в конце прошлого года данный показатель опускался до рекордного минимума в 6,7%.