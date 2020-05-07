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За неделю в США было подано 3,169 млн заявок на пособие по безработице

За последние семь недель за пособием по безработице обратились 33 млн американцев

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 2 мая, количество граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 3,169 млн, сообщило Министерство труда. В последнюю неделю марта число таких заявок превысило 6,8 млн на фоне остановки работы многих предприятий из-за коронавируса.

Экономический кризис

Согласно пересмотренным данным, на неделе, завершившейся 25 апреля, число обращений составляло 3,846 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 3,839 млн.

Эксперты ожидали падения числа заявок до 3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

За последние семь недель общее число человек, которые обратились за пособием по безработице в США, достигло 33 млн, отмечает MarketWatch. В пятницу Минтруда должно опубликовать официальные данные об уровне безработицы в апреле.

Среднее число заявок за последние 4 недели, менее волатильный показатель, снизилось до 4,1735 млн по сравнению с 5,035 млн неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 апреля, увеличилось на 4,636 млн - до 22,647 млн с пересмотренных 18,011 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 1,913 млн с ранее объявленных 17,992 млн.

Американцы против локдауна

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США Минтруда коронавирус

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