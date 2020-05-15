Что произошло за день: пятница, 15 мая

Увольнения на заводе Volkswagen в Калуге, критика руководства регионов за выплаты врачам по минутам и возобновление чемпионата России по футболу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус за сутки нашли еще у 10 598 человек. Всего в стране зарегистрированы 262 843 случая заражения (+4,2%). Коэффициент распространения коронавируса в Москве пятый день подряд держится ниже единицы и устойчиво снижается, в России остается ниже единицы уже второй день. Глава ФМБА России Вероника Скворцова заявила о выходе страны на плато по заболеваемости, а также об успешном лечении пациентов противомалярийным препаратом "Мефлохин". Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о риске осенней микст-инфекции.

- Владимир Путин раскритиковал руководство регионов за проволочки с выплатами врачам. Президент РФ подчеркнул, что платить медработникам должны за работу с коронавирусными больными, а не за "какие-то часы, минуты и так далее". Он пообещал в начале следующей недели оценить выполнение поручения каждым регионом. Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину доложить ему о выплате средств каждому медработнику.

- Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге. По данным организации, сотрудникам предлагают уволиться по собственному желанию с выплатой шести или пяти окладов, в зависимости от дня подачи заявления. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

- Следователи установили круг людей, участвовавших в провокации во время акции "Бессмертный полк". СКР сообщил, что к публикации портретов Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов имеют отношение несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Уже известны личности 10 злоумышленников из разных регионов России.

- В Германии отказали "Северному потоку 2" в освобождении от правил газовой директивы ЕС. Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих, что предполагает независимость "Северного потока 2" от "Газпрома". Специалисты считают, что собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

- "Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей. В компании связали ситуацию с эффектом отрицательных курсовых разниц и сокращением операционной прибыли на 64,8% квартал к кварталу.

- Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Финал Кубка России должен пройти 25 июля. Матчи будут проходить при пустых трибунах.