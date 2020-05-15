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Россия в пятницу завершит вывод военных специалистов из Италии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные покидают Италию, которой они помогали бороться с коронавирусом, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что с аэродрома "Виллафранка" в Вероне в Россию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и спецтехникой. "Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию РФ", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в пятницу самолетом Ил-76 в из Италии улетели последние 13 военнослужащих и одна единица специальной военной техники.

С 22 марта по 7 мая 2020 года специалисты Минобороны России вместе с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1,2 млн квадратных метров внутренних помещений, более 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

С началом работы полевого госпиталя в городе Бергамо 6 апреля российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших COVID-19, 76 пациентов выздоровели и выписаны. В работе в полевом госпитале были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад из 32 медицинских специалистов. Медики дежурили круглосуточно в три смены.

Италия Минобороны РФ коронавирус

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