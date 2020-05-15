В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.

Пилот успел катапультироваться, его подобрали и отправила в госпиталь при военной базе "Эглин", откуда поднялся в воздух истребитель.

О причинах крушения пока не сообщается.

USA Today напоминает, что на вооружении ВВС США стоят 183 F-22. Стоимость одного самолета составляет $143 млн.