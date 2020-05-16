Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

SpaceX отложила запуск партии спутников из-за переноса старта секретного шаттла ВВС США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на 18 мая, сообщила компания SpaceX.

Перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье.

"В связи с конфликтом (интересов - ИФ) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США, 10:32 по Москве)", - говорится в сообщении SpaceX.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX

Новости

Запуск на орбиту беспилотного шаттла ВВС США перенесли из-за непогоды

Россия начала вывод из Сербии военных, помогавших в борьбе с коронавирусом

США возобновит взносы в ВОЗ

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Италия назвала дату открытия границ

Италия назвала дату открытия границ

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Аналитики посчитали, что глава Amazon может стать первым в мире триллионером

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');