В Израиле успешно протестировали на грызунах вакцину против коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах. Об этом сообщил в понедельник 12-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, во время испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института. Затем животные были инфицированы коронавирусом нового типа. Привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19.

Скоро институт приступит к следующему этапу испытаний - на других животных, а затем - на человеке. Отмечается, что если исследование пройдет по плану, то вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в апреле, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил институт биологических исследований присоединиться к борьбе с коронавирусной пандемией.

Кроме того, лаборатория института под наблюдением вооруженных сил также работает над созданием лекарства для лечения заболеваний, развивающихся на фоне заражения коронавирусом.

В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, институт также участвует в сборе плазмы у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в надежде, что это поможет исследованию.

Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.

По данным The Jerusalem Post, в MIGAL намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетическое сходство и идентичен механизм заражения.