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Петербургский НИИ гриппа пригласил добровольцев испытать вакцину от COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева во "ВКонтакте" объявил о наборе добровольцев для испытания вакцины против нового коронавируса.

Пандемия коронавируса

Участникам клинических исследований пообещали заплатить и застраховать их риски. Исследователей интересуют люди в возрасте от 18 до 55 лет. Добровольцы должны иметь возможность провести несколько дней в стационаре, а затем приезжать в указанное время на амбулаторные визиты в клинику.

Испытывать вакцину нельзя тем, кто переболел COVID-19, беременным и кормящим женщинам, курильщикам, алкоголикам, наркоманам, людям с психическими заболеваниями, а также тех, у кого обострение хронических болезней. Кроме того, добровольцев предварительно обследуют уже в НИИ.

"В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Информация о сроках проведения исследований и размере компенсационных выплат будет представлена позже", - отмечается в сообщении.

Ранее 22 марта директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Минздрав сообщал о разработке нескольких вакцин от коронавируса в России.

Петербург НИИ гриппа коронавирус Москва НИЦЭМ Александр Гинцбург

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