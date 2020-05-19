Число заразившихся COVID-19 в районе Адыгеи, где прошли массовые похороны, превысило 150

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Красногвардейском районе Адыгеи, где 1 мая прошли похороны с участием нескольких сотен человек, достигло 151. Об этом сообщил глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний в ходе заседания оперштаба.

"На 19 мая коронавирусная инфекция выявлена у 525 человек в Адыгее. Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии. Всего в районе установлен 151 больной, из них 35 госпитализированы, 106 человек проходят амбулаторное лечение. Остальные выздоровели", - сообщается на сайте правительства Адыгеи со ссылкой на Завгороднего.

В свою очередь, премьер министр республики Александр Наролин в ходе заседания оперштаба доложил, что на территории муниципалитета минимизировано передвижение населения, запрещено выезжать за пределы ряда населенных пунктов Красногвардейского района, за исключением работников сферы жизнеобеспечения.

"Ситуация непростая. У нас уже есть опыт локализации очага заболевания в Адыгейске. Сейчас все силы нужно направить в Красногвардейский район. Все решения принимайте оперативно. Они должны быть продуманными и эффективными. Обеспечьте жесткий контроль за выполнением санитарных требований, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности. Предотвращайте возможное скопление людей, проводите разъяснительную работу", - цитируются на сайте правительства слова главы региона Мурата Кумпилова.

14 мая сообщалось, что похороны с участием около 500 человек в Адыгее спровоцировали массовое заражение коронавирусом. Одна женщина с диагнозом COVID-19 была госпитализирована, 12 ее контактных родственников, у которых тесты на коронавирус также дали положительный результат, находятся дома на самоизоляции. Еще более чем у 100 человек, контактировавших с заболевшими, были также взяты анализы.

Для локализации очага в Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, проводится дезинфекция общественных мест, остановок, улиц, введено обязательное ношение масок и перчаток.