Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Число заразившихся COVID-19 в районе Адыгеи, где прошли массовые похороны, превысило 150

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Красногвардейском районе Адыгеи, где 1 мая прошли похороны с участием нескольких сотен человек, достигло 151. Об этом сообщил глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний в ходе заседания оперштаба.

"На 19 мая коронавирусная инфекция выявлена у 525 человек в Адыгее. Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии. Всего в районе установлен 151 больной, из них 35 госпитализированы, 106 человек проходят амбулаторное лечение. Остальные выздоровели", - сообщается на сайте правительства Адыгеи со ссылкой на Завгороднего.

В свою очередь, премьер министр республики Александр Наролин в ходе заседания оперштаба доложил, что на территории муниципалитета минимизировано передвижение населения, запрещено выезжать за пределы ряда населенных пунктов Красногвардейского района, за исключением работников сферы жизнеобеспечения.

"Ситуация непростая. У нас уже есть опыт локализации очага заболевания в Адыгейске. Сейчас все силы нужно направить в Красногвардейский район. Все решения принимайте оперативно. Они должны быть продуманными и эффективными. Обеспечьте жесткий контроль за выполнением санитарных требований, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности. Предотвращайте возможное скопление людей, проводите разъяснительную работу", - цитируются на сайте правительства слова главы региона Мурата Кумпилова.

14 мая сообщалось, что похороны с участием около 500 человек в Адыгее спровоцировали массовое заражение коронавирусом. Одна женщина с диагнозом COVID-19 была госпитализирована, 12 ее контактных родственников, у которых тесты на коронавирус также дали положительный результат, находятся дома на самоизоляции. Еще более чем у 100 человек, контактировавших с заболевшими, были также взяты анализы.

Для локализации очага в Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, проводится дезинфекция общественных мест, остановок, улиц, введено обязательное ношение масок и перчаток.

Адыгея коронавирус

Новости по теме

Новости

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

В EasyJet подтвердили кражу данных 9 млн клиентов хакерами

Украинский депутат передал в прокуратуру материалы о "влиянии Байдена на Порошенко"

Россию избрали в Исполком ВОЗ

Россию избрали в Исполком ВОЗ

В ЕС объявили о поддержке ВОЗ

Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня

Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня

Brent подорожала до $35,07 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');