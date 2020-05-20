Возбуждено уголовное дело об очередях за продуктовыми наборами для пенсионеров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по фактам образования очередей за продуктовыми наборами для жителей Великого Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Фигурантами дела стали руководители Новгородского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. По версии следствия, их действия создали угрозу распространения коронавируса. Их привлекут по ч. 1 ст. 236 УК.

8 мая руководители центра опубликовали во "ВКонтакте" объявление о том, что граждане старше 65 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить продуктовые наборы. У центров соцзащиты скопились очереди и толпы желающих. Фотографии очередей выложили в соцсетях и в СМИ.