Собравший 32 млн фунтов для врачей ветеран сначала не поверил, что получит за это титул рыцаря

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 100-летний британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур, которого номинировали на получение рыцарского титула после того, как он собрал 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом, сначала не поверил, что его удостоили такой чести, сообщает BBC News.

Сделать Мура рыцарем предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ветеран показал стране "свет маяка во времена тумана коронавируса".

Когда Муру сообщили, что он получит рыцарский титул, его первой реакцией были слова: "Этого не может быть". Он добавил, что очень счастлив и испытывает благоговение от того, что это произошло с ним. Он добавил, что королева Елизавета II и премьер-министр оказывают ему невероятную честь.

"I am overawed by the fact that this has happened to me."@captaintommoore gives #BBCBreakfast his reaction to the news that he is to become #SirCaptainTomMoore.

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Пожилой британец получил всемирную известность, устроив благотворительную акцию по сбору средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ветеран, которому на тот момент было 99 лет, поставил цель - обойти 100 кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Изначально он планировал собрать таким образом 1 тыс. фунтов стерлингов, но в итоге сумма пожертвований оказалась гораздо больше.