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Собравший 32 млн фунтов для врачей ветеран сначала не поверил, что получит за это титул рыцаря

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 100-летний британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур, которого номинировали на получение рыцарского титула после того, как он собрал 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом, сначала не поверил, что его удостоили такой чести, сообщает BBC News.

Сделать Мура рыцарем предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ветеран показал стране "свет маяка во времена тумана коронавируса".

Когда Муру сообщили, что он получит рыцарский титул, его первой реакцией были слова: "Этого не может быть". Он добавил, что очень счастлив и испытывает благоговение от того, что это произошло с ним. Он добавил, что королева Елизавета II и премьер-министр оказывают ему невероятную честь.

Пожилой британец получил всемирную известность, устроив благотворительную акцию по сбору средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ветеран, которому на тот момент было 99 лет, поставил цель - обойти 100 кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Изначально он планировал собрать таким образом 1 тыс. фунтов стерлингов, но в итоге сумма пожертвований оказалась гораздо больше.

Великобритания Том Мур

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