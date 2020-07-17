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Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей
Фото: PA/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари столетнего ветерана Второй мировой войны Томаса Мура, который собрал более 32 млн фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает BBC News, церемония прошла на территории Виндзорского дворца. Это было первое официальное мероприятие с участием королевы со времени введения ограничений из-за коронавируса.

Ветеран заявил, что это самый особенный день в его жизни, и для него большая честь принять столь высокую награду от самой королевы.

Как передает Daily Mail, перед началом церемонии Мур, который ходит с опорой, пошутил, что если он преклонит колено перед королевой, как того требуют традиции, то уже не сможет выпрямиться.

Посвятить Мура в рыцари предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ветеран показал стране "свет маяка во времена тумана коронавируса".

Мур стал известен не только в Великобритании, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения страны. В рамках сбора пожертвований он поставил цель - обойти сто кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Ветеран таким образом планировал собрать всего около тысячи фунтов стерлингов, но в итоге смог привлечь более 32 млн.

В конце апреля Мур отмечал свое столетие, и в честь дня рождения он получил более сотни поздравительных открыток не только от высокопоставленных лиц, но и от простых британцев.

Великобритания Елизавета II Томас Мур

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