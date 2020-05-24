Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 23 маяЗаразились
на 23.05В России 335 882+9 434В мире 5 310 362+99 545

В Киргизию из России возвратились 413 граждан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Бишкек из Оренбургской области вернулись 413 граждан Киргизии, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о предоставлении транзитного коридора по территории Казахстана для вывоза граждан Киргизии, находящихся в Бузулукском районе Оренбургской области РФ, киргизским правительством проработан вопрос возвращения 413 граждан на родину", - говорится в сообщении МИД.

По информации дипломатов, колонна из девяти автобусов, следовавшая на протяжении двух суток по транзитному коридору через территорию Казахстана, в воскресенье прибыла в Киргизию.

"Все прибывшие в установленном порядке будут размещены под наблюдение для прохождения соответствующих медицинских процедур", - отметили в пресс-службе.

МИД Киргизии призывает соотечественников не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа - и пассажирского сообщения в безопасных местах.

На минувшей неделе стало известно, что сотни граждан из стран Центральной Азии скопились на российско-казахстанской границе в Оренбургской области. Они требовали предоставить им транспортный коридор для возвращения на родину. В настоящее время границы закрыты, регулярное транспортное сообщение прервано из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

По данным МИД Киргизии, с начала распространения коронавируса в республику вернулись более 10 тыс. человек. Около 8 тыс. граждан Киргизии остаются за рубежом.

Киргизия Казахстан Россия

Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

Рядом с телом депутата Рады Давыденко обнаружили пистолет

В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады

Что произошло за день: суббота, 23 мая

Депутат Рады Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве

Пандемия коронавируса

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Испания откроется для иностранных туристов в июле
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');