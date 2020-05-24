В Киргизию из России возвратились 413 граждан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Бишкек из Оренбургской области вернулись 413 граждан Киргизии, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о предоставлении транзитного коридора по территории Казахстана для вывоза граждан Киргизии, находящихся в Бузулукском районе Оренбургской области РФ, киргизским правительством проработан вопрос возвращения 413 граждан на родину", - говорится в сообщении МИД.

По информации дипломатов, колонна из девяти автобусов, следовавшая на протяжении двух суток по транзитному коридору через территорию Казахстана, в воскресенье прибыла в Киргизию.

"Все прибывшие в установленном порядке будут размещены под наблюдение для прохождения соответствующих медицинских процедур", - отметили в пресс-службе.

МИД Киргизии призывает соотечественников не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа - и пассажирского сообщения в безопасных местах.

На минувшей неделе стало известно, что сотни граждан из стран Центральной Азии скопились на российско-казахстанской границе в Оренбургской области. Они требовали предоставить им транспортный коридор для возвращения на родину. В настоящее время границы закрыты, регулярное транспортное сообщение прервано из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

По данным МИД Киргизии, с начала распространения коронавируса в республику вернулись более 10 тыс. человек. Около 8 тыс. граждан Киргизии остаются за рубежом.