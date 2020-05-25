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Работавших в Таджикистане учителей русского языка вывезли в Россию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В понедельник Таджикистан спецрейсом авиакомпании "ЮТэйр" покинули 224 гражданина РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства России в Душанбе.

"Вывозным рейсом Душанбе покинули 224 гражданина России, включая 50 российских учителей, работавших в школах Таджикистана в рамках "пилотного" межгосударственного проекта, с членами их семей", - сказали в пресс-службе диппредставительства.

Российское посольство сообщает, что на 29 мая запланирован рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Душанбе-Москва, а 30 мая эта же компания планирует совершить рейс по маршруту Душанбе - Санкт-Петербург.

Перед этим МИД Таджикистана сообщил о возвращении утром 25 мая более 230 граждан страны из Москвы.

Первые факты заражения COVID-19 власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, по состоянию на вечер 24 мая в стране зарегистрировано 2 929 больных коронавирусной инфекцией, от последствий болезни скончались 46 пациентов, выздоровели 1301 человек.

Таджикистан РФ

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