Forbes опубликовал первый с 2016 года рейтинг богатейших бизнесменов Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рейтинг ста самых богатых бизнесменов Украины, совокупное состояние которых превысило $31 млрд, возглавил Ринат Ахметов с капиталом в $2,8 млрд, сообщает "Forbes Украина". По сравнению с пиковым 2013 годом его состояние сократилось почти в шесть раз.

Согласно рейтингу издания, который публикуется впервые с 2016 года, на втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко ($1,4 млрд).

Уточняется, что Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году американский Forbes оценивал его состояние в $1,3 млрд, а уже в 2015 году перестал считать его миллиардером.

У восьми человек в рейтинге состояние оценивается не ниже $1 млрд, в том числе два из них - совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр" супруги Александр и Галина Гереги - занимают одну строчку. Замыкает список долларовых миллиардеров экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский с $1 млрд.

Последнюю позицию в рейтинге топ-100 с порогом отсечения в $95 млн занимает совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

Основой состояния девяти бизнесменов из рейтинга является IT-бизнес. Капитал самого богатого из них, основателя сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрия Запорожца, издание оценило в $560 млн (13-я строчка в рейтинге).

Кроме того, 27-ю позицию в рейтинге занимает сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн), а с 35-й по 37-ю - соответственно основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Состояние каждого из них оценено в $250 млн.

В рейтинг самых богатых украинцев также вошли экс-партнер "Газпрома", владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($370 млн, 24-я позиция), глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, 30-я позиция), а также собственник компании MocCityGroup, российско-украинский бизнесмен Павел Фукс ($155 млн, 51-я позиция).