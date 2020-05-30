Запуск американского космического корабля Crew Dragon перенесли на июнь

Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня", - отметило NASA.

Как сообщалось, в субботу планируется предпринять вторую попытку запуска на орбиту первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX тогда составлял 50%. В субботу прогнозируются аналогичные неблагоприятные погодные условия.

Третья ближайшая возможность для пуска зарезервирована на 31 мая. Однако, по прогнозу 45-й авиационной эскадрильи Космического командования ВВС США, обслуживающей космодром на мысе Канаверал, погода будет благоприятствовать проведению старта только на 60%. Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками.

По данным американских метеопрогнозов, более благоприятствующие условия для проведения запуска появятся в июне с наступлением сухой погоды.

"Пока не принято решение в связи с погодой по субботнему испытательному пуску Crew Dragon компании SpaceX, - сообщил глава NASA Джим Брайденстайн. - Посмотрим на обстановку утром".

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.