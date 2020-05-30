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В НАСА не исключили новой отсрочки запуска пилотируемого корабля Crew Dragon

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - НАСА готово технически осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX в субботу, 30 мая, но его проведению, скорее всего, помешает непогода, заявил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.

Он написал в твиттере, что остается 50-процентная вероятность отмены запуска.

В районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде продолжаются проливные дожди и сохраняется плотная облачность.

Согласно прогнозу, в воскресенье 31 мая, когда будет третья возможность для запуска, погода будет благоприятствовать пуску на 60%.

Между тем компания SpaceX уже запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня. По данным американских метеопрогнозов, в июне с наступлением сухой погоды появятся более благоприятные условия для проведения запуска.

В субботу в 22:22 по московскому врмеени планируется предпринять вторую попытку запуска на орбиту первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля с двумя астронавтами на борту.

Первоначально запуск должен был состояться еще в среду, 27 мая, однако из-за непогоды в районе космодрома он был отменен за 15 минут до старта и перенесен. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX тогда также составлял 50%.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

НАСА США Crew Dragon

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