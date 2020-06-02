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Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Президент пообещал, что решит эту проблему. "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает", - предупредил он.

Трамп подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.

При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время его ареста в Миннеаполисе.

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