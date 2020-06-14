Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 14.06В России 528 964+8 835В мире 7 766 952+134 150

Путин счел беспорядки в США продолжением ситуации, возникшей после победы Трампа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что волнения в США являются продолжением ситуации, сложившейся после выборов в Соединенных Штатах, когда победил Дональд Трамп, а его противники пытались поставить под сомнение легитимность этой победы.

"Безусловно, то, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем - с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в инстаграме ее автор Павел Зарубин.

При этом президент отметил, что старается "очень аккуратно" комментировать или вообще не комментировать то, что происходит в других странах. Вместе с тем он добавил: "А что сегодня происходит? Вообще это говорит о проблемах. Вещи, связанные с коронавирусом, высветили общие проблемы в этой стране".

Беспорядки в США

Ранее по США прокатилась волна протестов, сопровождавшихся беспорядками и грабежами. Ее спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании: один из полицейских прижимал мужчину коленом к земле в области шеи и не отпускал его, несмотря на жалобы на нехватку воздуха. Позднее пострадавший умер в больнице. Позднее к протестам против расизма и полицейского произвола присоединились другие страны.

США занимают первое место по числу случаев COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрированы 2 074 526 случаев заражения коронавирусом, 115 436 пациентов умерли.

Протесты у Белого дома в США

10
США Владимир Путин Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Президент России объяснил сложность выхода США из ситуации с коронавирусом

Российские военные развернули "Искандеры" в Калининграде на фоне учений НАТО

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19

В России за сутки выявлены еще 8 835 случаев COVID-19
Авария на ТЭЦ в Норильске

В район ЧС в Норильске доставили новые емкости для сбора разлившегося топлива

В Екатеринбурге семимесячный младенец выпал из перевернувшейся коляски после удара отца

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер

Патриарх Кирилл освятит главный военный храм России

Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Нижегородской области

Латынина извинилась за "фейковое" письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');