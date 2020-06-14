Путин счел беспорядки в США продолжением ситуации, возникшей после победы Трампа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что волнения в США являются продолжением ситуации, сложившейся после выборов в Соединенных Штатах, когда победил Дональд Трамп, а его противники пытались поставить под сомнение легитимность этой победы.

"Безусловно, то, что произошло, - это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем - с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в инстаграме ее автор Павел Зарубин.

При этом президент отметил, что старается "очень аккуратно" комментировать или вообще не комментировать то, что происходит в других странах. Вместе с тем он добавил: "А что сегодня происходит? Вообще это говорит о проблемах. Вещи, связанные с коронавирусом, высветили общие проблемы в этой стране".

Беспорядки в США

Ранее по США прокатилась волна протестов, сопровождавшихся беспорядками и грабежами. Ее спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании: один из полицейских прижимал мужчину коленом к земле в области шеи и не отпускал его, несмотря на жалобы на нехватку воздуха. Позднее пострадавший умер в больнице. Позднее к протестам против расизма и полицейского произвола присоединились другие страны.

США занимают первое место по числу случаев COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрированы 2 074 526 случаев заражения коронавирусом, 115 436 пациентов умерли.