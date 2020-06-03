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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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В ВОЗ заявили, что второй волны коронавируса можно избежать

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вторая волна коронавирусной инфекции не является неизбежной, однако она может стать очень разрушительной, если не принять меры предосторожности, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге.

"Однако все большее число стран снимает ограничения (по коронавирусу - ИФ), есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, что дела в настоящий момент обстоят "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам подготовиться", - добавил директор европейского бюро ВОЗ.

В связи с этим, по его словам, необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.

Ранее об опасности второй волны коронавируса предупреждали власти России, Белоруссии, а также эксперты из Китая.

Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Ганс Клюге Коронавирус

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