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В ДНР и ЛНР ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет резкого прироста зараженных коронавирусом, ситуация стабильна.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в Донецкой народной республике стабильна, резкого прироста заболеваемости нет. Процент заболевших об общего количества обследованных составляет около 15%", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Минздрава ДНР.

По данным ведомства, у 60% пациентов болезнь протекает бессимптомно, у 25% - в форме средней степени тяжести и около 15% заболевших находятся в тяжелом состоянии. Всего в ДНР зафиксированы 553 случая заражения COVID-19, 20 человек скончались.

В свою очередь Минздрав ЛНР, сообщение которого приводит Луганский информационный центр, говорит об отсутствии новых случаев инфицирования коронавирусом вторые сутки подряд. Всего в ЛНР зафиксировано 419 случаев заболевания COVID-19, выписаны 337 человек, умерли семь заболевших. Показатели смертности от коронавируса в ЛНР находится на уровне 1,4%.

коронавирус ДНР ЛНР

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