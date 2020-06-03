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Парламент ЛНР признал русский язык единственным государственным в республике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали за признание русского языка единственным государственным, передает корреспондент "Интерфакса".

За принятие соответствующего закона проголосовали 42 депутата парламента ЛНР, из 43 присутствующих на пленарном заседании.

Ранее на территории самопровозглашенной республики государственными были признаны два языка: украинский и русский.

25 марта депутаты профильного комитета Народного Совета ЛНР проголосовали за законопроект, внесенный на рассмотрение комитета главой республики Леонидом Пасечником. Этот документ определял русский язык как единственный, имеющий статус государственного на территории ЛНР.

ЛНР Донбасс Леонид Пасечник

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